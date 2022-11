De forts coups de vent ce mercredi soir en Vendée

La Vendée était placée en vigilance jaune ce mercredi soir par Météo France pour forts coup de vent et risque de vagues submersion à la marée haute de 23h. A 20h30 les pompiers étaient intervenus une trentaine de fois essentiellement pour des objets divers et des arbres tombés. 19 interventions étaient concentrées autour des Sables d'Olonne notamment autour du Palais de justice situé sur le front de mer et d'où des ardoises sont tombées.

ⓘ Publicité