De forts risques d'incendie ce lundi dans l'Hérault : les pompiers appellent à la vigilance

Demain en raison de la sécheresse des végétaux et du vent attendu, le département de l'Hérault va connaître une des journées les plus à risque feux de forêt de l'été. Plusieurs zones du département sont classées à risque très sévère voire exceptionnel.

Hérault, France

Les forêts héraultaises ont du souci à se faire. Cette journée du lundi 3 septembre s'annonce à haut risque en raison des conditions météo : la sécheresse, couplée à de forts vents menace les végétaux du département.

Pour l'occasion une colonne de 12 véhicules de l'est de la France viendra renforcer les sapeurs-pompiers héraultais, qui eux même seront fortement mobilisés puisque plus de 600 hommes et femmes seront prêts à intervenir sur tout le territoire.

Aussi les sapeurs-pompiers exhortent la population à la plus grande prudence lors de l'emploi du feu, des travaux agricoles, batimentaires ou publics à proximité des espaces naturels : "La vigilance de tout un chacun est essentielle pour éviter une catastrophe" ajoute le service départemental d'incendie et de secours.

En cas de fumée suspecte, le SDIS invite la population à composer le 112, mais surtout à ne pas jeter de mégots en forêt, "car ils ne brûlent pas que la forêt mais aussi les sapeurs-pompiers".