De gros moyens déployés pour aider un navire en difficulté au large du Bessin

Le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg a été contacté ce vendredi 26 février, vers 18 h, par le navire de pêche _Louis Agathe_. Celui-ci signalait "une voie d'eau à son bord" et se trouvait alors à "environ 9 kilomètres au large de Grandcamp-Maisy (14) avec trois personnes à son bord", explique la Préfecture Maritime de la Manche.

Le CROSS a donc immédiatement émis un message pour que les navires sur zone puissent se rendre auprès du Louis Agathe et lui porter secours. De nombreux autres moyens sont engagés en parallèle, notamment l'hélicoptère Caïman de la Marine Nationale, un semi-rigide de la station SNSM de Saint-Vaast-la-Hougue, un semi-rigide de la station SNSM de Port-en-Bessin, le canot tous temps de la station SNSM de Ouistreham, ainsi que le patrouilleur des affaires maritimes Thémis basé à Cherbourg.

Les trois marins-pêcheurs sains et saufs

Vers 18h40, l'hélicoptère Caïman est arrivé sur zone. "Son plongeur est hélitreuillé à bord du navire de pêche avec une motopompe pour tenter d'étaler la voie d'eau. Il est par la suite rejoint les sauveteurs de la SNSM qui mettent en place deux autres motopompes. L'action de ces trois pompes permet d'étaler la voie d'eau", raconte la Préfecture Maritime de la Manche.

Le navire de pêche est finalement rentré au port de Grandcamp-Maisy escorté par la SNSM, deux heures après son appel à l'aide.

Les trois marins-pêcheurs sont sains et saufs. Grâce notamment "à l'efficience et la réactivité des acteurs agissant quotidiennement pour l'action de l'État en mer et la sauvegarde de la vie humaine", comme le rappelle la Préfecture Maritime de la Manche dans son communiqué.