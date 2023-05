De gros moyens pour retrouver un véliplanchiste disparu à La Baule

L'hélicoptère de la gendarmerie, deux vedettes de la SNSM, une embarcation de sauvetage côtier, un jet ski, une ambulance et un sauveteur aquatique héliporté, auxquels il faut ajouter le chef de groupe des pompiers et les polices nationales et municipales de La Baule. Voilà l'important dispositif de secours déployé ce dimanche en fin d'après-midi à La Baule pour retrouver un véliplanchiste.

Perdu de vue depuis la côte

L'homme de 71 ans a été perdu de vue depuis la côte, c'est ce qui a déclenché l'intervention des secours. Il a finalement été récupéré par les sauveteurs de la SNSM avant d'être ramené au port de Pornichet. Après avoir été examiné par les pompiers, il allait suffisamment bien pour être laissé sur place.