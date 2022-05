De "gros travaux" nécessaires dans la Biscuiterie d'Amboise, fermée après l'affaissement d'une poutre

Une partie du parquet du second étage s'est effondré sur le premier à la Biscuiterie d'Amboise, jeudi, en fin de journée. Un expert mandaté par le tribunal administratif a rendu un premier verdict ce samedi. Il faut de "gros travaux" indique le maire d'Amboise.

Quand rouvrira la Biscuiterie d'Amboise ? Ce commerce emblématique, situé au cœur de la commune, place Michel Debré, est fermé depuis ce jeudi soir et l'effondrement d'une partie du plancher du second étage sur le premier étage. "C'est une poutre qui s'est affaissée, qui a fait tomber le plancher (...) le commerce a été mis en sécurité" précise le maire d'Amboise Thierry Boutard.

Aucun blessé mais de gros dégâts, confirmés par l'expert mandaté par le tribunal administratif ce samedi, sur demande de la mairie. "Il s'avère qu'il y a de gros travaux à faire. J'espère que ces travaux, en collaboration avec le propriétaire, se feront dès la semaine prochaine, poursuit le maire. Il faut qu'ils puissent faire les travaux le plus rapidement possible, pour que leur activité reprenne (...) et pour nous, car c'est un commerce au pied du château, avec un barriérage pas très agréable mais ce sont les aléas de ce genre de cœur historique, avec des bâtiments très anciens."