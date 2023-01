De grosses perturbations sur le rail ce mercredi en Bretagne

Grosse pagaille à la SNCF en Bretagne ce mercredi.

Les trains ne circulent plus sur la ligne nord à cause d'un problème d'alimentation électrique entre La Brohinière en Ille-et-Vilaine et Lamballe dans les Côtes-d'Armor. L'incident a été signalé vers 6h15, des agents de la SNCF sont allés voir sur place et ont découvert un très gros arbre tombé sur la voie.

Des TGV en gare et des TER supprimés

Ce problème d'alimentation électrique a contraint la SNCF a stoppé la circulation de deux TGV, arrêtés l'un en gare de Saint-Brieuc, l'autre à Lamballe avec les passagers à l'intérieur. Des TGV qui subissent déjà deux à trois heures de retard.

Six TER de cette ligne ont aussi été supprimés.

La SNCF propose des cars de substitution qui vont prendre en charge les voyageurs qui le souhaitent pour aller à Brest ou à Rennes par la route.

Les TGV qui arrivent de Paris ont pour terminus Rennes pour le moment car selon la SNCF, l'évacuation de l'arbre va prendre du temps.

Pour l'instant le retour à la normale n'est pas prévue avant 17h ce mercredi. Une caténaire a été très endommagée, les réparations seront donc plus longues que prévues initialement.