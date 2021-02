De jeunes agriculteurs s'affrontent pour devenir les meilleurs jeunes bergers de Normandie au lycée d'Yvetôt

La finale normande des Ovinpiades des jeunes bergers s'est déroulée mardi à Yvetôt. Les candidats, en lycée agricole, se sont succédé tout au long de la matinée. Pierre Tabu et Lili Mary Varin l'emportent.

Les meilleurs jeunes bergers de Normandie ont été désignés au lycée d'Yvetôt. Il s'agit de Pierre Tabu du lycée agricole d'Yvetôt et de Lili Mary Varin du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel. Les Ovinpiades se sont déroulées mardi 9 février en petit comité. Un concours avec cinq épreuves, techniques et théoriques, devant un jury. Au total, 18 candidats de 16 à 24 ans issus de trois lycées agricoles différents se sont succédé. En raison de la crise sanitaire, il était trois fois moins que d'habitude mais cela ne les a pas empêché d'être très motivés.

Des épreuves devant un jury

"C'était compliqué, catastrophique même", soupire Yanis, élève au lycée de Brémontier Merval, qui sort de sa cinquième et dernière épreuve, celle de génétique. "Le but était de choisir un bélier selon un thème. Par exemple, le meilleur bélier pour une brebis qui va mettre au monde des agneaux destinés à la boucherie. On n'a pas su trouver les arguments".

Éloïse de lycée d'Yvetôt s'apprête à entrer dans l'enclos pour évaluer l'état de santé de l'une des bêtes, sous le regard du jury : "J'ai un peu peur. Je stresse un peu". Prise de température, comptage des dents, finalement tout se passe bien ! "C'était mieux que ce que j'imaginais. Je pensais pas pouvoir le faire asseoir !", sourit la jeune femme. "Elle s'est bien débrouillée, elle a bien appris !", confirme Claire Douine, conseillère élevage ovin à la chambre d'agriculture de Normandie.

Des candidats à la sortie d'une épreuve © Radio France - Rudy Pupin

Les candidats du lycée d'Yvetôt comme Éloïse ont bénéficié d'une trentaine d'heures de formation avec Charles Pillet, enseignant en zootechnie : "C'est toujours un plus pour le futur CV et la lettre de motivation. L'objectif c'est de leur faire découvrir la filière ovine, créer des vocations". Aujourd'hui, seulement quatre agneaux sur dix sur nos tables sont issus de l'élevage français.

Vincent lui est déjà convaincu. Ce fils de laitiers souhaite développer cette filière : "Aujourd'hui il y a beaucoup de demandes en ovin, les producteurs n'arrivent pas à satisfaire cette demande. Il y a de l'avenir, il faut juste se donner les moyens".

La Normandie sera représentée à la finale nationale par Pierre Tabu du lycée agricole d'Yvetôt et Lili Mary Varin du lycée agricole de la baie du Mont-Saint-Michel. Le nom du meilleur jeune berger de France sera connu le 29 avril à Rambouillet.