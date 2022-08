De jeunes héraultais renvoyés d'une colonie de vacances qui a dégénéré dans les Hautes-Pyrénées

Une colonie de vacances a été très largement perturbée à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées) et a dû s'arrêter, ce mercredi, une semaine avant son terme. Quelques-uns des 90 vacanciers, dont plusieurs Héraultais, ont semé la pagaille entre intimidations et dégradations des locaux.

Ils ont entre sept et 15 ans et ne s'attendaient sûrement pas à vivre un tel cauchemar. 91 enfants, venus d'Occitanie et de Charente, envoyés en colonie de vacances à Saint-Lary-Soulan dans les Hautes-Pyrénées, ont vu leur séjour écourté par les organiseurs à cause du comportement trop agressif d'une quinzaine d'adolescents. Ces derniers ont menacé leurs camarades et les animateurs du centre, mais aussi dégradé les lieux. Plusieurs d'entre eux sont originaires de l'Hérault.

Initialement, le séjour devait se tenir entre le 2 et le 16 août. Si les jeunes charentais n'ont rejoint leur famille que ce mercredi, l'ensemble des vacanciers venus d'Occitanie ont été renvoyés chez eux dimanche 14 août après une nuit "où tout a dégénéré", selon Jean-François Arrivé-Beylot, responsable du service vacances de la Fédération charentaises des œuvres laïques (FCOL), organisme qui gère la colonie. "Ils ont mis le bazar, même plus que ça : beaucoup d'intimidations, de violences verbales et ils ont aussi cassé des portes d'armoires. On a été confrontés à un tsunami de haine", précise-t-il. Une "réaction" selon celui qui organise des colonies après l'exclusion de deux adolescents, décrits comme les meneurs dès le lendemain de leur arrivée, pour le même type de comportements.

"Ça permis de calmer un petit peu les autres, mais juste le troisième jour. Et après, c'est remonté, mais beaucoup trop. Ils n'ont pas aimé que leurs copains se fassent virer. Personne n'était préparé pour gérer ce genre de personnes, qui relève d'un autre encadrement, celui d'éducateur spécialisé, mais pas de celui d'une colo traditionnelle", continue Jean-François Arrivé-Beylot. Les gendarmes sont intervenus à deux reprises pour constater les dégradations. La directrice du centre a déposé plainte.

La CAF de l'Hérault ne veut pas s'en mêler

Les adolescents venus d'Occitanie "faisaient partie du dispositif premières vacances de la CAF, avec qui nous avons un partenariat", précise le salarié de la FCOL. Il s'agit de permettre aux enfants de bénéficiaires de la CAF issus de milieux modestes d'avoir accès à des vacances. "Des catalogues de séjours sont proposés par l'UNAT, que l'on met à disposition des familles", indique Thierry Mathieu, directeur de la CAF de l'Hérault, qui ne veut pas voir cette histoire retomber sur son organisme.

"Ça fait de longues années que des adolescents partent en vacances avec notre opération et on n'a jamais eu aucun problème. On ne peut pas tenir la CAF responsable de ces agissements. C'est comme si quelqu'un bénéficiait des allocations familiales, les dépensait en allant boire, causait un accident et qu'on disait que la faute est de la CAF... Ce n'est pas nous qui inscrivons les enfants et ce n'est pas nous qui gérons la colo", lance-t-il.

La CAF de l'Hérault va demander un rapport à l'organisateur, pour faire la lumière sur ce qu'il s'est passé. Quant à la FCOL, Jean-François Arrivé-Beylot dit s'interroger sur la suite : "la société devient de plus en plus violente, il faut en tenir en compte. Notre fonctionnement est-il encore adapté ? On va avoir un temps de réflexion, mais on n'arrêtera pas d'accueillir des enfants, et on ne fera pas non plus de sélection." Il aimerait en revanche avoir désormais plus de précisions sur le profil des participants.