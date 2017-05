De jeunes Périgourdins rencontrent Emmanuel Macron par hasard : "Dites à vos parents d'aller voter !"

Ce jeudi 4 mai, une classe de collégiens de Belvès a rencontré le candidat au second tour de la présidentielle dans les locaux de Radio France. Une rencontre impromptue très chaleureuse entre les élèves et Emmanuel Macron.

Une classe de quatrième du collège Pierre Fanlac de Belvès a eu l'honneur de rencontrer celui qui sera peut-être le prochain président de la République. Ce jeudi matin alors qu'ils étaient en visite dans les locaux de Radio France à Paris, ces élèves sont tombés, par hasard, sur Emmanuel Macron. Le candidat de "En Marche!" sortait d'une interview chez nos confrères de France Inter.

"Il fait premier de la classe" Copier

L'ancien ministre de l'économie s'est naturellement dirigé vers le groupe de collégiens et il a échangé quelques mots avec eux. "Il nous a demandé si on voulait rester à Paris ou revenir en Dordogne on a dit qu'on voulait revenir chez nous parce que c'est beau," raconte un collégien présent sur place. Les élèves ont sorti leurs smartphones pour prendre des photos du candidat. Avant de quitter les jeunes périgourdins, Emmanuel Macron a invité les élèves à demander à leurs parents d'aller voter dimanche prochain pour le second tour de la présidentielle.