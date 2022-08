De jeunes voleurs haut-saônois présumés, interpellés grâce à l'aide d'agriculteurs

Fin août, quatre jeunes haut-saônois ont été interpellés par les gendarmes. Ils sont suspectés d'être à l'origine de vols dans des exploitations agricoles et dans des habitations. Des arrestations en partie grâce aux agriculteurs.

La fin de la psychose pour les agriculteurs de Haute-Saône ? Un jeune homme est en détention provisoire depuis la fin du mois dernier, trois autres, sans casier judiciaire, sont sous contrôle judiciaire après avoir été interpellés entre le 22 et le 23 août. Ces jeunes d'une vingtaine d'années sont suspectés d'être à l'origine d'une série de vols de carburants, de véhicules dans des exploitations agricoles et dans des habitations durant l'été. Des interpellations permises grâce au travail des gendarmes et en étroite collaboration avec les agriculteurs.

Il faut dire que les quatre individus n'ont pas été les rois de la discrétion. D'abord parce que le jeune, actuellement sous les verrous, déjà connu pour des vols, "s'en vantait", selon une connaissance. Mais aussi, car les quatre compères ont été à plusieurs reprises, soit repérés, soit pris en flagrant délit par des exploitants, comme ce soir de début août où la rencontre s'est terminée en course-poursuite d'Apremont à Dole.

Ils ne sont pas malins

"On a vite eu les noms des cambrioleurs", assure même un membre de la FDSEA de Haute-Saône. Les agriculteurs n'ont pas alors hésité à alerter la gendarmerie ou à relever la plaque d'immatriculation de la voiture des cambrioleurs. La FDSEA, elle, a largement publiée les appels des gendarmes sur sa page Facebook et signaler les nouveaux délits.

Ils rendent une voiture volée... avec le plein !

Des vols qui ont connu une recrudescence tout cet été et notamment à partir de la mi-juillet. 4 000 litres de gasoil siphonnés dans trois tracteurs début août à Vallerois-le-Bois. 300 litres quelques jours plus tôt à Apremont. Sans parler des vols de tronçonneuses, d'outillages dans de nombreuses communes de Haute-Saône comme Jussey, Scey-sur-Saône, Confracourt, Gourgeon, Apremont, Villers-le-Sec, Traves, Quincey, Navenne. "Cela se passait partout dans le département", affirme l'un d'entre eux.

Des véhicules ont également été dérobés, jusqu'à ce week-end du 15 août. Ce soir-là, les cambrioleurs auraient volé une voiture familiale dans un corps de ferme du côté d'Etrelles-et-la-Montbleuse. Les jeunes sont sommés par des exploitants de la rendre, ce qu'ils ont fait deux jours plus tard, avec le plein ! Des voleurs pas "très courageux et pas très malins", souffle l'une de leurs connaissances.

Une enquête, elle est actuellement en cours.