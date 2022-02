De l'ecstasy dans des bouteilles de champagne Moët & Chandon cause 11 intoxications et un décès

En Allemagne et aux Pays-Bas, 11 personnes ont été intoxiquées après avoir consommé ce qu'ils pensaient être du champagne Moët & Chandon mais était en réalité de la MDMA liquide (ecstasy). Un homme de 52 ans est décédé en Allemagne. Les 8 victimes allemandes participaient à une même soirée, dans la nuit du 12 au 13 février.

Les bouteilles concernées sont des jéroboams de 3 litres "Moët & Chandon Imperial Ice", toutes issues d'un même lot numéroté LAJ7QAB6780004 et achetées en ligne sur Internet. Rien ne permet d'expliquer la présence de MDMA dans ces bouteilles, rapporte l'Agence fédérale belge pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Selon la maison de champagne, contactée par l'AFP, les bouteilles ont été vidées de leur contenu et le champagne remplacé par de la MDMA liquide.

Les consommateurs détenant ce type de bouteilles (opaques) sont invités à la prudence et ne doivent surtout pas goûter leur contenu. Le liquide incriminé ne pétille pas, prend une couleur brune rougeâtre et sent l'anis. L'agence européenne de police criminelle Europol et les polices allemandes et néerlandaises ont ouvert une enquête. Moët et Chandon se dit "victime d'un trafic" et affirme qu'"il ne s'agit pas d'un problème de qualité", rapporte l'AFP.