De la CGT au FN : le cas Myriam Bachir désole les cégétistes dans le Loiret

Myriam Bachir était la trésorière de la CGT à l'hôpital de Montargis jusqu'en février dernier. En juin prochain, elle sera candidate Front National aux législatives dans la 6ème circonscription du Loiret, Orléans-Est, au grand dam de ses anciens "camarades".

En cette journée de fête du Travail, voilà un symbole dont se serait bien passée la CGT... Une ancienne militante de la CGT vient d'être choisie pour être la candidate du Front National aux législatives, dans la 6ème circonscription du Loiret, Orléans-Est : il s'agit de Myriam Bachir, 44 ans. Cette ancienne Marseillaise est depuis 3 ans infirmière à Amilly au CHAM, le centre hospitalier de l'agglomération montargoise. L'an passé, elle y est devenue déléguée syndicale CGT, elle était même la trésorière du syndicat. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est qu'au même moment, elle a adhéré au FN ! Pour Myriam Bachir, il n'y a aucune contradiction dans ses engagements :

"CGT ou FN, pour moi c'est le même combat , c'est défendre le système social français" (Myriam Bachir) Partager le son sur : Copier

Myriam Bachir a tout de même quitté la CGT en février dernier, suite, dit-elle, à des "divergences de vue en interne"... Du côté de la CGT, on est à la fois consterné et inquiet. Sylvie Bertuit est la secrétaire général de la CGT dans le Loiret pour les secteurs santé et action sociale. A ses yeux, les valeurs de la CGT et celles du FN sont totalement incompatibles :

"La CGT a des valeurs de fraternité et d'entraide alors que le FN a des valeurs xénophobes" (Sylvie Bertuit) Partager le son sur : Copier

Dans son appel à manifester pour ce Premier Mai à 10h30 à Orléans, place de Loire, la CGT du Loiret condamne d'ailleurs fermement le vote Front National :

"Le vote Front National ne sera jamais une solution" écrivent la CGT, FSU et Solidaires dans leur tract commun pour le 1er mai dans le Loiret - CGT, FSU, Solidaires dans le Loiret

De leur côté, la CFDT, l'UNSA et la CFTC auraient préféré une position plus claire : un appel pur et simple à voter Emmanuel Macron, seul moyen d'éviter une victoire de Marine Le Pen. Les 3 syndicats organisent un "rassemblement républicain" à 10h30 à Orléans, parc Pasteur, devant le Monument des Résistants et des Déportés.