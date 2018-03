Contaminée par la bactérie Listeria monocytogenes, de la charcuterie a dû être rappelée et retirée de la vente. Les produits étaient commercialisés dans des supermarchés de Porto-Vecchio et de Ghisonaccia, ainsi que dans de petites épiceries.

Corse, France

Des saucisses, de la coppa, du lonzu, de la panzetta et du jambon ont été retirés de leurs espaces de commercialisation. Ces produits, sur lesquels la présence de la bactérie Listeria monocytogenes, étaient exposés à la vente dans les centres commerciaux E. Leclerc de Ghisonaccia et de Porto-Vecchio, mais également dans des épiceries et autres magasins de produits corses.

Les produits concernés ont tous été fabriqués à Isulacciu di Fium'Orbu, sous la marque Charcuterie Vittori Anghjula Maria, selon les informations de la préfecture de la Haute-Corse et du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.

Certains de ces articles ont été commercialisés avant la mesure de retrait qui vient d'être prononcée. Il est donc recommandé aux personnes qui détiendraient des produits provenant de cet établissement de ne pas les consommer, de les détruire ou bien de se les faire rembourser.

Par ailleurs, les personnes qui auraient consommé ces charcuteries et qui présenteraient de la fièvre et des maux de tête sont invitées à consulter leur médecin traitant.