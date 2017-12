Rouen, France

Ce n'est pas franchement ce à quoi pouvaient s'attendre les employés du Marché d'Intérêt Nationale de Rouen. Alors qu'ils ouvrent des cartons de banane, ils tombent sur de la cocaïne. C'est tout de même une centaine de kilos qui ont été ainsi découverts ! Les bananes arrivaient d'Amérique du Sud, de Colombie très précisément. Les destinataires n'ont probablement pas eu le temps de récupérer leur marchandise.

Cette saisie ressemble à celle survenue début octobre dans l'Eure ; quand 450 kilos ont été retrouvés dans un container de pâte à papier au sein de l'entreprise Double A à Alizay. Quinze jours plus tard c'était dans des cartons de bouteilles de rhum cubain que plus de 33 kilos de la même drogue avaient été retrouvés par des douaniers du Havre. Une partie de la cocaïne a été prélevée et va être analysée. La marchandise sera à terme détruite.