De la cocaïne dans les Kinder : la nouvelle technique des dealers à Planoise

Les policiers de Besançon ont fait une découverte plutôt insolite la semaine dernière dans le quartier de Planoise. Ils ont interpellé un guetteur, "un chouf". Sur lui, de la drogue emballée dans des sachets particuliers : des Kinder, des paquets de Kellogg's ou encore de bonbons. Au total, 330 grammes de cannabis et 17 grammes de cocaïne ont été trouvés, indiquent-ils sur le réseau social Twitter, avec un "packaging coloré et attrayant, marketeur ou dealer, on se pose la question".

