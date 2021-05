De la cocaïne retrouvée dans des ballots échoués sur une plage de la Manche

Des ballots de cocaïne sont régulièrement retrouvés sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique (ici près de La Rochelle)

Près de 90 kilos de cocaïne ont été découverts par un pêcheur jeudi 6 mai dans la matinée sur la plage de Saint-Germain-sur-Ay, sur la côte Ouest du Cotentin. La drogue était conditionnée dans quatre ballots retrouvés sur le sable.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances, confiée aux services de gendarmerie de Coutances et la section de recherche de Caen. L'objectif est notamment de tenter de déterminer l'origine de cette cargaison et la cause de son échouement. La quantité de cocaïne retrouvée représente un valeur marchande de plusieurs millions d'euros.