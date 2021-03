"De la communication plutôt que des solutions",selon Nicolas Meizonnet au Beauvau de la sécurité à Alès

Nicolas Meizonnet, député RN du Gard et conseiller départemental du canton de Vauvert, a particpié ce lundi après-midi au Beauvau de la sécurité à Alès. Le Ministre de l'Intérieur, Gérakd Darmanin, a doublé sa venue dans le Gard d'une visite à Nîmes, pour y rencontrer le maire Jean-Paul Fournier. "Bilan de la venue de Gérald Darmanin dans le Gard aujourd’hui ? _De la communication plutôt que des solutions !_"; ironise le député RN.

Nicolas Meizonnet précise par ailleurs : "le renfort de 14 policiers annoncé ce matin par le Ministre de l’Intérieur est une bonne nouvelle, mais rien ne changera vraiment sans mettre fin au laxisme de la réponse pénale : appliquons la tolérance zéro en imposant des peines fermes dissuasives et en expulsant les étrangers condamnés" (communiqué)

Pour parler plus précisément du Beauvau de la Sécurité à Alès, le député s'interroge : "peut-on parler de concertation alors que le temps a cruellement manqué pour que chacun puisse s'exprimer ? Nos forces de l’ordre méritent d’être vraiment écoutées. Je tiens à apporter mon soutien à nos policiers et gendarmes qui ont besoin de moyens, de renforts, et d'une Justice qui ne laisse plus les délinquants impunis."