De la drogue, des armes de guerre et beaucoup d'argent en liquide découverts à Strasbourg

Les policiers ont découvert de la drogue et beaucoup d'argent en liquide

L'unité des stupéfiants et de l'économie souterraine de la Sureté Départementale du Bas-Rhin a fait une importante découverte ce lundi dans un box de parking situé dans le quartier du Port du Rhin à Strasbourg. C'est le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants de la brigade canine du commissariat de Strasbourg qui a marqué ce box. Il s'est arrêté devant, "laissant présager la présence de produit stupéfiants" explique la police dans un communiqué.

Plus d'un demi million d'euros en liquide

Le box a donc été ouvert. À l'intérieur, il y avait un SUV de grosse cylindrée faussement immatriculé et à l'intérieur de ce véhicule, la police a découvert "une quarantaine de kilos de résine de cannabis, deux fusils d'assaut de calibre de guerre, quatre pistolets automatiques de différents calibres et leurs munitions, une quantité importante de numéraires dont le total dépasse le demi-million d'euros et trois montres de marque Rolex".

Deux personnes en lien avec le dossier ont été interpellées et placées en garde à vue.