De la drogue, des armes et des brassards de police, un jeune couple interpellé à la Mosson à Montpellier

La police a interpellé un jeune couple dans un appartement de la Mosson à Montpellier, la perquisition a permis de découvrir de l'herbe, de la résine, du matériel de culture, des armes et deux brassards de police. Ils seront jugés en octobre prochain.

C'est une forte odeur de cannabis qui a intrigué des policiers de la compagnie d'intervention en patrouille quartier de la Mosson à Montpellier la semaine dernière. Les agents ont appelé du renfort et notamment un chien renifleur avant d'intervenir.

Les occupants ont mis un peu de temps avant d'accepter d'ouvrir. Le chien a trouvé de la drogue dans les deux chambres et dans le séjour, 877 grammes de résine de cannabis et 120 grammes d'herbe sans compter la drogue déjà jetée dans les toilettes. Il y avait du matériel pour conditionner la drogue, un balance de précision et des sachets. Ainsi que du matériel de culture mais pas encore déballé.

Les enquêteurs ont aussi trouvé 2 fusil semi-automatique calibre 12 et 39 cartouches qui vont avec, ainsi que 52 cartouches 9mm. Mais également deux brassards de police contrefaits sans doute achetés sur internet.

Il y avait même sur le balcon dans une cage, un chardonneret, un oiseau protégé qu'il est interdit de posséder mais qui est considéré comme porte-bonheur dans certaines cultures, le trafic se multiplie.

L'homme âgé de 36 ans a expliqué qu'il stockait la drogue et le matériel pour une autre personne dont il a refusé de décliner l'identité, il serait donc une mule selon lui. La femme âgée de 33 ans a expliqué qu'elle n'était au courant de rien et que si elle n'avait jamais senti l'odeur de la drogue, c'est qu'elle était privée d'odorat après avoir contracté le Covid. Leur fille, une adolescente de 15 ans a été mise hors de cause.

Le couple comparaitra le 20 octobre prochain devant la justice.