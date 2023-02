De la drogue, des munitions et des tortues découvertes dans une colocation à Bourges

Des tortues découvertes dans une colocation à Bourges. La police du Cher a été contactée par les membres d'une colocation qui ont découvert la présence de tortues d'Hermann chez eux. Elles appartenaient à un autre locataire, mais n'étaient pas déclarées, ce qui est interdit puisque leur possession est très réglementée et que la tortue d’Hermann est l’un des r eptiles les plus menacés. Mais les policiers n'ont pas trouvé que ces animaux. Des stupéfiants et des munitions ont été saisies. Le colocataire qui les détenait comparaîtra devant la justice.

