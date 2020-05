Du cannabis, de la cocaïne et plus de 1 200 euros en liquide ont été trouvés dans une voiture, à Saint-Pierre-des-Corps, le 30 avril peu après minuit. Peu avant, l'homme de 32 ans avait refusé de s'arrêter quand les policiers ont voulu contrôler sa voiture pour défaut de rétroviseur.

De la drogue et de l'argent liquide saisis lors de l'interpellation d'un homme à Saint-Pierre-des-Corps

La police nationale d'Indre-et-Loire l'indique ce lundi sur sa page facebook : le jeudi 30 avril, peu après minuit, le conducteur d'une voiture sans rétroviseur a refusé d'obtempérer quand les policiers ont voulu le contrôler dans le quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps.

Quelques instants plus tard, cet homme de 32 ans a pris la fuite en courant. Rattrapé par les policiers, il s'est mis à hurler. Les agents ont alors été visés par des jets de projectiles, de la part de plusieurs individus. Une fois le calme revenu, la fouille du véhicule a permis de trouver 100 grammes de cannabis et deux bonbonnes de cocaïne. L'homme a également été trouvé en possession de 1 230 euros en argent liquide et de sachets de conditionnement utilisés pour la vente de stupéfiants.

100 grammes de cannabis et des sachets servant à conditionner des stupéfiants ont été découverts. - ©facebook Police Nationale d'Indre-et-Loire

Il a été déféré devant la justice le lendemain, le premier mai.