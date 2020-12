Du cannabis, de la cocaïne, des armes de poing, des munitions et du matériel de pesée viennent d'être découverts et saisis par les gendarmes à Cendras dans la cave d'un immeuble de la cité Morganti.

PHOTOS - De la drogue et des armes saisies dans une cave dans le quartier des Fonzeaux à Cendras

Opération réussie pour les gendarmes ce mercredi à Cendras. Lors d'une intervention pour rechercher des stupéfiants, les militaires de la communauté de brigades de Salindres, appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention d'Alès et une équipe cynophile de Nîmes, ont découvert sur de la drogue et des armes dans une cave d'un HLM de la cité Morganti dans le quartier des Fonzeaux. Ils l'annoncent sur leur page Facebook.

Les gendarmes ont aussi trouvé deux armes de poing et des munitions dans la cave. - Gendarmerie du Gard

Cannabis, cocaïne et armes de poing

Au total, plus d'un kilogramme de résine de cannabis, 1,4 kilogramme d'herbe, 70 grammes de cocaïne, 2 armes de poing, des munitions et du matériel de pesée et de conditionnement, mais aussi des objets volés lors de cambriolages, ont été saisis.

Un kilo de résine de cannabis a été saisi - Gendarmerie du Gard

C'est loin d'être la première intervention des gendarmes dans le quartier. Ils sont régulièrement appelés pour des actes de délinquance et des nuisances en tous genres. Depuis deux ans et demi, 65 habitants ont décidé de déménager pour ne plus avoir à le supporter.

à lire aussi L'appel au secours de la municipalité de Cendras pour protéger le quartier des Fonzeaux de la délinquance

L'opération s'est déroulée dans la cave d'un immeuble de la cité Morganti - Gendarmerie du Gard