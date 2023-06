De la drogue et des armes saisies à Romans-sur-Isère, un trafiquant et son père interpellés

Les deux Romanais ont été interpellés le 20 juin suite à une enquête ouverte par la sûreté départementale de la Drôme. Lors de son interpellation, l'homme de 31 ans a sur lui plus de 400 grammes de cannabis. Chez lui, les policiers découvrent 2,3 kilos de cannabis, plus de 5.600 euros en liquide et le matériel de conditionnement. Il détenait plusieurs armes : un fusil automatique, un pistolet semi-automatique, un pistolet d'alarme et des munitions. Le trentenaire a été placé en détention provisoire ce vendredi en attendant son procès le 28 juillet prochain.

Le père poursuivi pour non-justification de ressources

Son père, âgé de 51 ans, sera jugé à ses côtés. La justice le soupçonne d'avoir bénéficié de l'argent du trafic. A son domicile, a été trouvé un fusil d'assaut de type kalachnikov. Il sera poursuivi pour détention d'arme et aussi pour non-justification de ressources. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement.