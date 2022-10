De la drogue et des armes saisies dans un appartement de Limoges

Une femme de 54 ans a été placée en garde à vue ce lundi au commissariat de Limoges. Elle est la locataire d'un appartement situé avenue Henri-Dunant, à Limoges, et dans lequel les policiers ont retrouvé quatre armes à feu et une quantité de drogue importante.

ⓘ Publicité

Cette découverte fait suite à des renseignements et une précédente enquête pour détention de stupéfiants. Les policiers de la brigade anticriminalité ont localisé ce logement comme étant susceptible de servir de lieu de stockage pour de la drogue. Une fois sur place, ils constatent une forte odeur de cannabis.

Un appartement nourrice

Une fois la locataire des lieux identifiée et retrouvée chez son ami, une perquisition est effectuée. Les policiers retrouvent alors quatre armes (un fusil à pompe de catégorie C, un fusil de chasse à crosse coupée de catégorie C et deux revolvers) avec leurs munitions, 6 kilos de résine de cannabis, 100 grammes de cocaïne, 240 grammes d'herbe de cannabis, 68 grammes d'ecstasy et 1.250 euros en liquide.

Par ailleurs, tout le matériel nécessaire à la coupe, à la pesée et au conditionnement, ainsi qu'une mallette plastique aimantée ont été découverts. Ce dernière pouvait se fixer au châssis d'une voiture et échapper à la police en cas d'éventuelle fouille du véhicule. Enfin, les enquêteurs ont sais une boite de "Grinders" électriques, un gadget servant à déchiqueter l'herbe de cannabis.

L'enquête se poursuit

La quinquagénaire, placée en garde, a été entendue pendant deux jours. Elle nie être impliquée dans un quelconque trafic de stupéfiants et explique ignorer la provenance et même l'existence de tout cet arsenal retrouvé chez à son domicile. Elle est ressortie libre.

Le parquet de Limoges a ouvert une enquête préliminaire et attend les résultats prélèvements biologiques sur les armes. Il a aussi demandé une expertise psychologique pour savoir si la locataire de l'appartement avait tout son discernement.