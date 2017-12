Parentis-en-Born, France

La gendarmerie de Parentis-en-Born dans les Landes ont effectué un contrôle de lutte anti-stupéfiants ce mardi 12 décembre.

Le quartier de la cité scolaire ciblé

Les gendarmes ont ciblé leur intervention aux abords de la cité scolaire de Saint-Exupéry qui regroupe un collège, un lycée d'enseignement général et technologique ainsi qu'un lycée professionnel. L'opération a également été menée dans les quartiers résidentiels proches de la cité scolaire. Une équipe cynophile a été mobilisée.

Deux personnes interpellées

Des sachets d'herbes de cannabis et des ustensiles aussi ont été retrouvés. Deux personnes ont été interpellées pour usage et détention de stupéfiants. Il s'agit néanmoins de faibles quantités (3,9 grammes pour le premier interpellé et 0,5 gramme pour le second).