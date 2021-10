De la drogue saisie en Isère dans des pochettes à l'effigie du garde des sceaux

Vers 23h20 ce vendredi, les policiers municipaux d'Echirolles, dans la métropole de Grenoble, ont été intrigués par le comportement d'un jeune homme, qui a quitté précipitamment une voiture en les voyant arriver rue de l'Ecureuil, avant de s'assoir par terre un peu plus loin. Un homme immédiatement interpellé à la vue de produits stupéfiants dans le véhicule. Une fouille plus poussée a permis, selon la police nationale de Grenoble, de retrouver dans la voiture une savonnette de résine de cannabis, 86 barrettes de résine, 10 sachets d’herbe de cannabis et sept pipettes de cocaïne, conditionnés pour la vente. L'herbe se trouvant dans des pochettes à l'effigie du garde des sceaux et ministre de la justice Eric Dupond-Moretti. Le jeune homme, qui se présente comme un SDF, a été placé en garde à vue.

Pochettes publicitaires, concours sur les réseaux sociaux...

Le ministre de la justice qui n'est qu'une nouvelle figurine "marketing" - très ironique celle-là on s'en doute - d'un trafic qui fait preuve de beaucoup d'imagination ces dernières années. En janvier 2019 les douaniers de l'aéroport de Lyon avait saisi, en provenance de Chine, un container entier de pochettes colorées floquée "Mistral 38" (un quartier grenoblois) et ornées de la feuille de cannabis. En avril 2019 les trafiquants de ce même quartier s'étaient fait remarquer par une tombola sur Snapchat promettant de gagner des consoles de jeux et il n'y a pas à aller bien loin sur les réseaux sociaux pour trouver des "clips" promotionnels. Jusqu'au "buzz" national, voulu ou accidentel, du tournage du clip de rap et des armes "factices" en août 2020.

La tombola des dealers de Mistral à Grenoble en avril 2019 - Saisie écran Snapchat

Des méthodes inspirées du commerce traditionnel qui ne concernent pas que Grenoble puisqu'en décembre 2020 les policiers du Morbihan avaient saisi des sachets de drogue "Dragon ball Z". En février dernier du côté de Nantes la drogue se trouvait dans des emballages "Kinder surprise".