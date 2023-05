De la garde à vue et des amendes pour les militants écologistes qui se sont enchaînés sur le port du Havre

Ils sont restés enchaînés à l'écluse François 1er du port du Havre plusieurs heures vendredi, pour dénoncer l'installation du terminal méthanier flottant "Cape Ann" et ses conséquences écologiques. 18 militants écologistes des mouvements Scientifiques en rébellion, Extinction rébellion et Dernière rénovation ont été interpellés et ont fait 20 heures de garde à vue ce week-end. Ils ont écopé d'ordonnances pénales, des amendes allant de 200 à 400 euros.

Vendredi en fin de journée, des activistes se sont enchaînés sur l'écluse François 1er, où passeront les bateaux à destination du terminal méthanier du Havre "Cape Ann", empêchant la circulation de bateaux et de poids lourds. 18 d'entre eux ont été interpellés vers 21 heures. Après 20 heures de garde à vue ils ont écopé d'ordonnances pénales :17 doivent payer 200 euros, le 18ème, récidiviste, 400 euros.

Porté par TotalEnergies, le terminal méthanier flottant au Havre , imaginé pour réduire la dépendance au gaz russe, vise à entreposer du GNL d'ici la fin de l'année.