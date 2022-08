Incendie en Lozère et Aveyron : 700 hectares déjà parcourus, près de 3.000 personnes évacuées

Quelques étincelles parties d’un engin agricole ont créé un impressionnant brasier lundi après-midi. “Un soc à l'arrière du tracteur a raclé la route, le conducteur ne s’en est pas aperçu et les étincelles ont créé plusieurs départs de feu”, explique Jean-Paul Pourquier, maire Massegros Causses Gorges, commune de Lozère où s’est produit l'incident. “L’un de ces départs de feu s’est produit dans un endroit très dense avec beaucoup de sapins. Et ça a pris une ampleur disproportionnée”, complète l’élu.

Malgré une importante mobilisation des pompiers, le feu est devenu incontrôlable. L’ampleur des dégâts était chiffrée à 250 hectares vers 23 h, puis 560 hectares en milieu de nuit pour arriver à 700 hectares au lever du jour. Essentiellement dans le département voisin de l’Aveyron dans la zone touristique des Gorges du Tarn.

La nuit a été agitée pour les pompiers. “Entre 1h et 3h du matin, nous avons procédé à 3.000 évacuations, dont 1.200 personnes mises à l’abri dans des structures publiques comme des salles des fêtes ou des gymnases”, détaille Jordan Dieudonné, chef du centre opérationnel du SDIS de l’Aveyron, interrogé sur France bleu Occitanie. Quelque 600 pompiers sont mobilisés et ils ont reçu le renfort des précieux moyens aériens au lever du jour. Trois Canadairs et un hélicoptère. Pour autant le combat n’est pas gagné. “Nous redoutons une chaleur intense aujourd’hui et le feu sera plus difficile à tenir", observe Jordan Dieudonné.