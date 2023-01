De la neige attendue jusqu'en plaine en Sud-Ardèche 

De la neige est attendue jusqu'en plaine en Sud-Ardèche. Dans la nuit de ce lundi 16 janvier au mardi 17 janvier de nouvelles chutes de neige significatives sont annoncées et devraient concerner l'ensemble du département avec une limite pluie-neige à 400 mètres. L'épisode neigeux ne devrait cesser que ce mardi vers 13h et pourrait apporter des cumuls de 5 à 10 cm de neige fraîche vers 1000 mètres, 2 à 5 cm vers 700 m et un saupoudrage en plaine d'Ardèche Méridionale.

ⓘ Publicité

Dans ce contexte, le préfet de l’Ardèche a pris un arrêté préfectoral interdisant la circulation sur la route nationale 102 entre la commune de Mayres et la limite du département entre l’Ardèche et la Haute-Loire dans les deux sens. Cette interdiction concerne les véhicules affectés au transport de marchandises d’un poids supérieur à 7,5 tonnes et aux véhicules affectés au transport en commun (hors scolaires et périscolaires). Ces véhicules pourront être interceptés ou amenés à faire demi-tour par les forces de l’ordre qui seront mobilisées.

Ces dispositions prennent effet à partir du 17 janvier 2023 à minuit jusqu’au 17 janvier 2023 à 12 heures (sauf nouvel arrêté d’interdiction).