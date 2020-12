De la neige un peu partout en France, à basse altitude

L'hiver est là. Le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Lozère, la Corrèze ou encore la Creuse sont déjà en partie sous la neige depuis le week-end dernier. Dans le sillage de la tempête Bella, "les cumuls de neige sont parfois remarquables sur le Massif central" note Météo France. On a ainsi relevé 94 cm à Super Besse (Puy-de-Dôme), 75 cm au Prat de Bouc (Cantal) ou encore 53 cm au Buisson (Lozère). Mais 51 départements de l'Est sont toujours en vigilance jaune neige-verglas ce mercredi après-midi, selon les prévisionnistes. Et la neige devrait arriver un peu partout, à basse altitude.

Ce mercredi, il neige encore au dessus de 300 à 500 mètres d'altitude sur le Rhône-Alpes et localement en Lorraine et Franche-Comté. Quelques flocons tombent encore sur les régions du Massif central. Sur l'ouest de la Corse, Météo France prévoit des chutes de neige en montagne, dès 600 à 800 mètres d'altitude.

En soirée ce mercredi, le temps pluvieux progresse sur toute la moitié ouest du pays, au risque d'apporter un peu de neige sur les hauteurs de la Basse-Normandie puis, en début de nuit, sur la Haute-Normandie et l'ouest du Massif central, dès 400 mètres d'altitude.

De la neige un peu partout ce jeudi

Pour la dernière journée de l'année, ce jeudi 31 décembre, Météo France annonce de la neige sur le nord et l'est du pays et sur tous les reliefs à basse altitude. Il neigera en plaine sur les régions du nord et du nord-est, et dès 400 à 600m sur le Massif central. Il y aura quelques flocons en moyenne vallée du Rhône.

En journée, les chutes de neige progresseront sur les régions alpines, la limite pluie-neige restant très basse par endroit. Les chutes de neige persistent sur l'est du plateau lorrain et près des frontières du nord. Des chutes de neige parfois significatives sont à prévoir en journée dans l'intérieur des Hauts-de-France.

Au pied des Pyrénées, le ciel est lumineux ce jeudi matin avant de se couvrir par l'ouest. La neige s'annonce sur l'ouest de la chaîne au dessus de 1000m d'altitude.