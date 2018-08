Un viticulteur de Nebian de 43 ans a écoulé plusieurs milliers de bouteilles de vin de contre-façon. Il se servait des noms d'autres domaines pour vendre sa piquette. L'affaire remonte à 2016. Vous avez d'ailleurs peut-être acheté une de ces bouteilles sans le savoir pendant une foire au vin en 2015 chez Auchan.

Du vin de mauvaise qualité vendu dans des bouteilles sales aux étiquettes imprimées à la maison

Jean Gassier, du domaine de la Yole à Vendres fait partie des victimes. Ce sont des clients qui l'ont alerté, des clients qui ont remarqué une de ses bouteilles dans le catalogue d'Auchan. Une bouteille vendue moins cher que sur le domaine.

De quoi étonner Jean Gassier : il ne travaille pas avec les grandes surfaces ! Il ne vend qu'en cave. Il se rend compte que ces bouteilles sont de la contrefaçon. Du vin de moins bonne qualité, dans des bouteilles sales, aux étiquettes imprimées à la maison.

Mais les faussaires n'ont pas pu imiter le symbole des vignerons indépendants sur le bouchon, ni la médaille d'argent reçue par le vigneron pour sa cuvée 2012. Un vin primé, sali par cette affaire.

Ce n'est pas tant que de l'argent que les victimes ont perdu, mais de la réputation. Jean Gassier s'est engagé à remplacer chaque fausse bouteille par une vraie pour retrouver la confiance des consommateurs.

"On a travaillé 25 ans à faire la réputation, et tout se casse la gueule en un rien de temps"

Patrice Géraud du domaine _"Les filles de septembre" à Abheillan fait aussi partie des victimes. "Nous sommes un domaine familial et on travaille depuis 25 ans à créer une image et en très peu de temps ça se casse la gueule. On a des retours de gens mécontents qui ont goûté et pas trouvé ça bon. "_

Les victimes : Luc Cabaret du Domaine du Sacré Coeur GAEC à Assignan, Pascal Fulla du Mas de l'Ecriture à Sète, Jean Gassier du Camping domaine de la Yole à Vendres, Carine Pichot du Domaine de Fabrègues à Aspiran Roland Géraud : Domaine les filles de Septembre à Abeilhan Patrice Géraud du domaine "Les filles de septembre" à Abheillan fait partie des victimes.