Le département des Alpes Maritimes est placé sous six vigilances différentes: de la pluie à la neige en passant par les vagues submersion.

De la pluie, du vent et de la neige dans les Alpes-Maritimes

Alpes-Maritimes, France

La météo est très perturbée dans les Alpes-Maritimes. Le département est placé en vigilance orange vagues submersion jusqu'à 6h ce vendredi 15 novembre. Cette vigilance passera ensuite en jaune. Il y a aussi des vigilances jaunes vents violents, pluie inondation, orages , neige verglas et avalanche.

Jean-Gabriel Delacroix, le cabinet de la préfecture des Alpes-Maritimes appelle à la prudence Copier

Une centaine de personnes évacuées

A Cagnes-sur-mer, une centaine de personnes issues de la communauté des gens du voyage ont été évacués suite à un glissement de terrain dans le quartier du Vallon des Vaux. Il n'y a pas eu de blessés. Toutes ces personnes ont été relogées dans un gymnase. A Puget-Théniers, les habitants d'une maison ont aussi été évacués car il y avait un risque qu'un talus s'effondre sur leur habitation. Des vols ont aussi été détournés à l'aéroport de Nice.

De la neige dans le Haut-Pays

La circulation est également devenue compliqué dans le Haut-Pays en début de soirée à cause de la neige. Il y avait 20 centimètres sur les routes de Péone, 10 centimètres à Gauillaumes, et cinq à Entraunes. La visibilité était mauvaise également. Les pneus neiges ou les chaînes sont obligatoires pour circuler en voiture à partir de 1 000 mètres d'altitude. Le seuil est abaissé à 800 mètres pour le Haut-Var et la vallée de la Tinée.