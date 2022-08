Plusieurs bidons contenant du nitrate d'ammonium ont été retrouvés fin juillet dans un mur à Accous, en vallée d'Aspe. Cette poudre peut servir à fabriquer des explosifs et il pourrait s'agir d'une ancienne cache de l'ETA. Le parquet national antiterroriste a été saisi.

Vallée d'Aspe : une possible cache d'armes de l'ETA découverte sur la commune d'Accous

La découverte remonte au vendredi 29 juillet, au bord d'un chemin à Accous. Un agriculteur a retrouvé, cachés dans un mur de pierre, plusieurs bidons de poudre blanche. Il s'agissait de nitrate d'ammonium, pouvant servir à fabriquer des explosifs.

la mention "nitrate d'ammonium"' écrite en basque

"Il y avait quatre bidons de poudre et un bidon scellé qui contenait des détonateurs et des retardateurs", précise Dany Barraud, le maire d'Accous, averti par l'agriculteur. Selon le maire, qui s'est rendu sur place le soir de la découverte, le poids et la mention "nitrate d'ammonium"' étaient inscrits en basque sur chaque bidon, d'environ une trentaine de kilos chacun.

Le Parquet national antiterroriste saisi

Dans les jours qui ont suivi la découverte, les démineurs sont intervenus et ont détruit les détonateurs sur place. "Plusieurs habitants m'ont dit avoir entendu une explosion samedi dans l'après-midi", rapporte le maire. Le site est désormais sans danger.

La procureure de la République de Pau, Cécile Gensac, confirme qu'il pourrait s'agir d'une ancienne cache de l'ETA. Le parquet de Pau s'est dessaisi de l'affaire, au profit du Parquet national anti-terroriste.