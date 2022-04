Le tribunal de Périgueux a rendu son jugement dans l'affaire de cet accident de travail mortel. En 2012, un ouvrier a été tué après la chute d'une palette de bois sur le chantier de l'hôpital d'Excideuil en Périgord Vert. Le grutier et les responsables de chantier ont été reconnus coupables.

De la prison avec sursis et des amendes après l'accident de grue mortel sur un chantier de Dordogne

Le chef de chantier, le conducteur de travaux et le grutier sont reconnus coupables d'homicide involontaire et de blessures involontaires dans le jugement rendu ce mercredi 6 avril par le tribunal de Périgueux. Ils ont été jugés tout comme trois entreprises le 24 février dernier, dix ans après l'accident de travail mortel. Sur les trois entreprises, deux sont condamnées à payer des amendes pour un montant total de 12.000 euros, la troisième est relaxée.

Des manquements à la sécurité relevés lors du procès

Il y a 10 ans jour pour jour, le 6 avril 2012, un homme de 45 ans est mort sur le chantier de l'hôpital d'Excideuil en Périgord Vert. Il a été tué par la chute d'une palette de bois d'une tonne et demie transportée par une grue à 19 mètres de haut. Deux autres ouvriers, âgés de 21 et de 22 ans ont été grièvement blessés, l'un restera handicapé à vie. L'enquête a permis de démontrer de nombreux manquements de sécurité dans la gestion du chantier. Certains ouvriers ont été embauchés le jour-même de l'accident et n'ont reçu ni casque, ni consignes de sécurité.

Lors du procès, le procureur a demandé 10 mois de prison avec sursis pour le grutier et les responsables du chantier et des amendes pour les entreprises.