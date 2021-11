De la prison avec sursis pour avoir frappé des médiateurs après la noyade d'une fillette à La Roche-Ballue

Le 6 juin 2021, au plan d'eau de La Roche-Ballue, à Bouguenais (Loire-Atlantique), il y avait eu une noyade. Et en parallèle, des médiateurs du site violemment pris à partie par un homme. Ce jeudi 18 novembre, l'homme de 39 ans était jugé par le tribunal de Nantes. Sa peine : dix mois avec sursis.

Une fillette de 3 ans qui meurt quelques jours après s'être noyée début juin au plan d'eau de La Roche-Ballue, à Bouguenais (Loire-Atlantique). Un drame qui avait suscité de l'émotion d'autant que le jour de l'accident, le 6 juin, des médiateurs de la ville avaient été pris à partie par un individu qui estimaient qu'ils se moquaient du sort de la fillette

Bien qu'identifié rapidement selon son avocat, ce n'est que ce mercredi 17 novembre, au petit matin, que ce réfugié politique russe a été interpellé à son domicile de Rezé. Le parquet a fait le choix de le juger en comparution immédiate, pour une réponse qui se veut rapide et forte généralement. "Un choix pour marquer les esprits" critiqué par l'avocat du prévenu, Pierre Huriet, qui se félicite qu'avec un jugement de dix mois avec sursis le tribunal "ramène de l'apaisement."

Dix mois de prison et interdiction de se rendre au plan d'eau pendant deux ans

Dans le box, le prévenu à la carrure imposante, accepte d'être jugé de suite. Et il livre ses explications. Cette fillette portée disparue, retrouvée puis sortie de l'eau dans un état grave, il le reconnait, "ça l'a stressé". Il avance aussi sa consommation d'alcool cet après-midi là. "Quatre bières et c'est rare", affirme-t-il. Il n'a pas su se contenir et à l'audience il raconte que ce sont les médiateurs qui "l'ont d'abord poussé". Il ajoute qu'ils lui répondent que ce qui arrive à la petite fille, ce n'est pas leur souci. Il ne l'a pas supporté. Il n'explique pas vraiment les insultes aux gendarmes, venus en renfort. Il présente ses excuses à plusieurs reprises.

Me Nicolas Thélot, l'avocat de deux des médiateurs lui, donne une autre version. En résumé, que dans la panique, ses clients n'ont peut-être pas choisi les bons mots, mais qu'ils ont tout fait d'abord pour localiser la fillette, puis faire en sorte qu'elle soit secourue. Il indique qu'ils ne sont pas maîtres-nageurs, qu'ils ne sont pas la formation pour. Il ajoute aussi que ces accusations, qu'ils réfutent, ils les ont très mal vécues. Certains veulent changer de métier selon lui. Pour le procureur, l'homme par son comportement "violent", "injurieux" (...) "a ajouté de la confusion à un climat dramatique. Il a dynamité la situation."

Outre une peine de dix mois avec sursis, cet homme de 39 ans, qui n'avait pas fait parlé de lui auparavant, a l'interdiction de se rendre au plan d'eau pendant deux ans. Il devra aussi indemniser ses victimes - sept - des médiateurs et des gendarmes pour un total qui avoisine les 3.000 euros. Un deuxième homme, poursuivi pour des violences sur une gendarme (en l'occurrence il était suspecté de l'avoir poussée) a été relaxé, conformément aux réquisitions du procureur.