De la prison avec sursis pour le trio qui a voulu cacher l'accident de scooter en Dordogne

Trois mois après le procès qui s'est déroulé en janvier dernier, le tribunal de Bergerac a rendu son jugement ce mardi 15 mars. Une femme et deux hommes ont été condamnés à huit et dix mois de prison avec sursis pour "non-assistance à personne en danger" et "modification de l'état des lieux d'un crime pour faire obstacle à la manifestation de la vérité".

Le trio a provoqué un accident à Bergerac le 20 juillet dernier. En voiture, ils ont renversé une personne à scooter. Au lieu d'appeler les secours, ils ont dissimulé le deux roues et ils ont embarqué la victime avant de la laisser proche de l'hôpital de Bergerac. La victime s'est vue délivrer une incapacité totale de travail de sept jours.