Covid-19 : du sursis réclamé à Béziers contre le père de famille suspecté d'avoir menacé une enseignante

Un dispositif important de policiers était mobilisé ce lundi en début d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Béziers où 150 personnes étaient rassemblées pour soutenir François Champart. Cet habitant de Roquebrun était poursuivi pour avoir envoyé trois mails menaçants à l'institutrice de son fils de 7 ans. Ce père de famille n'a pas apprécié qu'elle lui fasse porter un masque en classe. Un certificat médical avait été fourni en début d'année scolaire 2021. L'enfant avait été autorisé à porter une visière, mais l'élastique avait cassé ce jour-là.

Ce menuiser lui a alors envoyé trois mails à l'automne dernier. Des mails intimidants pour le Ministère public.

À l'audience, le prévenu se défend seul., sans avocat. Une partie des débats a tourné autour du protocole sanitaire. Pourtant le président Christophe Rolland fait tout pour l'éviter. "Cette audience n'est ni une tribune publique, ni politique. Nous ne sommes pas ici pour juger la légalité du protocole sanitaire, mais pour décider si vos écrits sont menaçants". François Champart revient à la charge en tentant d'imposer les raisons de sa présence ici. Tout au long des débats ce père de famille dénonce un protocole mortifère. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans une partie de ses mails. "N'imaginez, même pas en rêve, lui remettre cette muselière en papier " écrit François Champart dans l'un de ses mails. "Ne nous forcez pas à intervenir."

"Nous", c'est-à-dire des parents comme lui, opposés au port du masque. "Vous vous rendez coupable de crime contre l'humanité. Vous devrez rendre des comptes comme tous les fonctionnaires qui ont du sang sur les mains quand nous aurons repris le pouvoir. La route tourne" ajoute t-il dans un autre mail.

"C'était un dialogue de sourd. Je voulais vraiment porter la parole des enfants. Et eux s'obstinaient à ne pas vouloir l'entendre. Mais je n'avais pas du tout imaginé l'ampleur que cela prendrait. J'ai réagi avec les tripes." François Champart reconnaît avoir été plus virulent dans l'un de ses messages. "Mais si l'institutrice avait voulu me recevoir comme je le lui avais demandé, nous n'en serions pas là. J'ai simplement voulu remettre du débat, échanger comme tout parent doit le faire. Il y a eu une fin de non-recevoir. .Je suis vraiment navré. Je n'ai rien contre cette institutrice. Je vais lui envoyer une lettre d'excuses."

Manifestation de soutien à François Champart à Béziers © Radio France - Stéfane Pocher

Trouvez vous normal qu'une fonctionnaire se sente intimidée ?

"Les faits sont graves" déplore le parquet. Car évidemment la mort de Samuel Pati est encore aujourd'hui dans tous les esprits. "Il est libre de croire que le protocole ne sert à rien. Mais il n'est pas ici pour cette raison. On a désigné une enseignante comme étant le mal, mais le prévenu n'a pas souhaité rencontrer l'inspection académique comme cette dernière le lui avait proposé dans un mail. Trouvez-vous normal qu'une fonctionnaire d'État se sente intimidée ? Ait peur de représailles ?" Le président réclame une peine de six mois de prison avec sursis probatoire de 18 mois et une interdiction de rentrer en contact avec l'enseignante de son fils.

Ma cliente est très affectée par cette épreuve

"Ma cliente, absente à l'audience, a eu très peur d'éventuelles représailles. C'est pour cette raison qu'elle a porté plainte. Elle est très affectée par cette épreuve" explique son avocate Maitre Céline Thil. "C'est quelqu'un de discret. Elle n'a pas besoin d'une tribune pour aider les enfants. Elle n'a rien à se reprocher et pourtant elle a été jetée à la vindicte populaire. Aujourd'hui, elle est intimidée et elle a peur". À l'audience, la partie civile réclame 2.000 euros de dommages et intérêts et le remboursement des frais d'avocat engagés.

Le jugement a été mis en délibéré au 27 juin prochain.