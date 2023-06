De la prison avec sursis requise dans l'affaire de l'Ehpad illégal de Dordives

Le procès de l'Ehpad "illégal" de Dordives s'est tenu ce 28 juin devant le tribunal judiciaire de Montargis. La gérante de cet établissement était poursuivie pour travail dissimulé, escroquerie, faux et usage de faux, exercice illégal de la profession d'infirmière et accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure. Sa fille a été jugée pour complicité notamment sur les faits de travail dissimulé et d'escroquerie. Pendant dix ans, les deux femmes ont hébergé une soixantaine de personnes âgées dépendantes dans une maison, un ancien restaurant situé au bord de la route nationale 7. Le ministère public a requis de la prison avec sursis pour les deux prévenues. Les avocats de la défense ont plaidé la relaxe et pointé du doigt la responsabilité du conseil départemental. Le procès a également mis en lumière une tout autre réalité que celle décrite lorsque cette affaire a éclaté.

ⓘ Publicité

A la barre, sa fille à ses côtés, Chantal, 70 ans, ne comprend toujours pas ce qu’il lui est reproché. "C’était une co-location pour séniors, un lieu convivial, familial, d’entraide" dit-elle au tribunal. Le ministère public n’est pas de cet avis. Cette "pension" était un "Ehpad de fait" au regard de la nature des prestations, de la dépendance des résidents indique Anne Sauvestre, la substitut du procureur de la République, ce qui nécessite un cadre "strict et contraignant comme en Ehpad mais qui protège". En 2016 et 2017, des contrôles effectués dans l'établissement par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avaient constaté un certain nombre de négligences comme "des contentions sans prescription médicale ou des escarres non signalées aux médecins".

Les logements étaient situés dans un ancien restaurant au bord de la RN7 © Radio France - Christophe Dupuy

"L'appât du gain-le parquet

Cette situation avait conduit l'ARS Centre-Val de Loire et le conseil départemental du Loiret a ordonner la cessation d'activité de la structure en février 2019. Contestée par la gérante, cette décision a été confirmée par le tribunal administratif d'Orléans en juin 2021, puis la cour administrative d'appel de Versailles en mai 2023. Pour la substitut du procureur de la République, l'activité de cet Ehpad illégal, qui aurait procuré à sa gérante, entre 2012 et 2022, 1,8 millions d'euros de revenus, ne relève pas "d'altruisme mais de l'appât du gain". Dans ses réquisitions, la magistrate réclame 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de la gérante, 12 mois avec sursis contre sa fille. Mais pourquoi avoir alors laissé la septuagénaire de 2012 à 2018 gérer cet établissement en toute connaissance de cause ?

La mise en cause du Département

C’est bien là que le bât blesse et Me Olivier Rougelin de pointer du doigt la responsabilité du conseil départemental du Loiret. Pour le défenseur de Chantal, document à l'appui, c’est "sur les conseils du Département" que sa cliente a cessé d’être famille d’accueil en 2012 pour se lancer dans cette co-location pour personnes âgées. "Une solution légale" est-il écrit dans le courrier tendu par l'avocat au tribunal. La collectivité était d’autant plus au courant que l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) à chaque nouveau co-locataire nécessite des visites et contrôles inopinés, ce qui a été fait à "plusieurs reprises" sans relever la moindre carence.

"Les saloperies écrites-Me Rougelin

Dans sa plaidoirie, Me Olivier Rougelin a tenu également à dénoncer l'emballement suscité par cette affaire. "On est loin de la maison de l'horreur que l'on a voulu nous dépeindre" a-t-il déclaré avant de fustiger "les saloperies qui ont été écrites" lorsque que l’affaire a été rendu publique. "Il n’y a ni maltraitance, ni abandon, ni privation de soins dans ce dossier" a-t-il ajouté. Pour preuve sur les 70 présumées victimes, seul 6 familles d’ayants droits, les parents proches, étaient présents à l’audience, une seule a réclamé des dommages et intérêts. Le jugement a été mis en délibéré. La décision sera rendue le 27 juillet prochain.