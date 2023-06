De la prison et jusqu'à 15.000 euros d'amende requis contre les "bitumeurs irlandais" au Tribunal du Havre

La combine était simple mais a rapporté gros. Les "bitumeurs irlandais", huit ouvriers originaires d'Irlande et de Lettonie étaient jugés ce lundi devant le Tribunal correctionnel du Havre. Pendant deux ans, entre 2011 et 2012, ils ont réalisé des bitumes de mauvaise qualité chez une cinquantaine de particuliers du Limousin à la Seine-Maritime en passant par la Nièvre et le Finistère.

ⓘ Publicité

Leur mode opératoire est simple : ils se rendaient chez des particuliers et leur proposaient de refaire une allée ou un parking à des prix parfois quatre fois moins chers que ceux pratiqués sur le marché prétextant qu'ils sortaient d'un chantier et devaient terminer leurs stocks avant de repartir en Irlande.

Ne réalisant pas de devis et ne laissant pas le temps aux clients de se rétracter, ils empochaient un chèque et repartaient. Quand les clients se rendaient compte de la mauvaise qualité du sol, les "bitumeurs" étaient déjà loin et l'argent viré depuis des banques françaises depuis l'Irlande.

De la prison ferme et des amendes requise

Le parquet du Havre a requis trois ans de prison dont un ferme pour les six ressortissants Irlandais, ainsi qu'une amende de 15.000 euros et une interdiction de fouler le territoire français pendant 10 ans. Le procureur a réclamé des peines de deux ans de prisons avec sursis, 10.000 euros d'amende et 10 ans d'interdiction du sol français pour les deux Letonniens.