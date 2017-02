De la prison ferme après l'agression de contrôleurs Ginko à Besançon

Quatre mois ferme et quatre mois avec sursis. C'est la peine prononcée vendredi après-midi par le tribunal correctionnel de Besançon.Et ce, à l'encontre de l'un des agresseurs de 4 contrôleurs Ginko. L'homme de 34 ans avait été repéré sur les systèmes de vidéosurveillance et interpellé mardi.

Quatre mois d'emprisonnement ferme et quatre mois avec sursis. C'est la peine prononcé vendredi par le tribunal correctionnel de Besançon à l'encontre d'un homme de 34 ans. Il était jugé pour avoir participé à l'agression dimanche de quatre agents Ginko dans le quartier des Clairs Soleils. Il était jugé vendredi après-midi en comparution immédiate, il a donc été conduit en prison.

Dimanche dernier, le 5 février, les quatre agents avaient été insultés et roués de coups et deux d'entre eux hospitalisés. La Direction de Ginko avait fait rentrer tous ses bus et trams dimanche après-midi, en soutien aux salariés agressés. Un mineur de 17 ans, reconnu par les agents, a également été arrêté. Il a été présenté à un juge pour enfants. Et un troisième individu est également en détention provisoire.