De la prison ferme et du sursis requis à Nancy contre les sept opposants à Cigéo

Lors du procès en appel à Nancy des sept opposants au projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, l'avocate générale a requis lundi 28 novembre des peines allant de douze mois ferme, à huit mois avec sursis. Les prévenus sont rejugés pour "détention de substances destinées à la constitution d'engins explosifs" et pour l'organisation d'une manifestation non déclarée à Bure le 15 août 2017. En première instance, en 2021, six des sept prévenus avaient été condamnés à des peines allant de douze mois ferme à six mois avec sursis.

Les réquisitions formulées en appel viennent confirmer "que la justice est utilisée pour porter atteinte à l'opposition contre le nucléaire", déplore Me Raphaël Kempf, un des avocats des prévenus interrogé par l'AFP. Il dénonce un "déploiement disproportionné" de moyens policiers et judiciaires "pour au final quelques infractions mineures". L'avocat va plaider la relaxe, ce mardi avec ses trois autres confrères qui défendent collectivement les militants.

A l'audience, lundi, tous les prévenus ont fait valoir leur droit de silence. Ils en avaient aussi fait usage durant leur garde-à-vue, leurs auditions devant le juge d'instruction, et lors du procès en première instance. En raison de ce silence des prévenus, il n'y a pas eu d'auditions sur les faits reprochés, et le procès, initialement programmé jusqu'à mercredi, va s'achever dès mardi.