De la prison ferme pour 3 jeunes trafiquants de cannabis

Le tribunal de Laval a eu la main lourde ce mercredi après-midi. C'était le procès du réseau qui a alimenté des centaines de consommateurs mayennais.

Les 3 jeunes hommes d'une vingtaine d'années habitent dans le paisible quartier Grenoux à Laval. De là, ils mettent en place un véritable supermarché de la drogue, une petite entreprise qui va réaliser un chiffre d'affaires de 120.000 euros sur plusieurs mois d'activité. Tout se fait évidemment discrètement. Le cannabis est conditionné dans des caves. Les instructions sont envoyées par SMS. Ils utilisent aussi des boites à lettres pour communiquer. La vente se déroule dans un square à l'abri des regards. L'un d'entre eux, CAP de cuisinier en poche, reconnait que ce petit manège est plus lucratif que d'aller travailler dans un restaurant ou dans une cantine.

La Procureure ne fait pas dans le détail : "rien ne les arrête car ils s'estiment au dessus des lois" dit-elle. La Défense tente de politiser les débats en évoquant une possible et prochaine légalisation ou dépénalisation du cannabis. Le Tribunal n'entend pas ces arguments. Ce sera 5 ans ferme pour le donneur d'ordres. Les deux revendeurs partent derrière les barreaux respectivement pour 6 mois et pour 2 ans. Du ferme également. La seule chose qui restera un mystère c'est le nom de leur fournisseur. Aucun n'a parlé. Silence. La peur d'éventuelles représailles.