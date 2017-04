De la prison ferme pour 6 des 11 trafiquants de drogue de Château-Gontier

Tous ont reconnu les faits lors d'une procédure particulière. C'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité plus connue sous le nom de plaider-coupable.

Cette procédure permet à une personne impliquée dans une affaire, et qui reconnait les actes qui lui sont reprochés, d'éviter un procès public. La justice admet aussi qu'une audience avec 11 personnes dans le box aurait pu poser des problème de sécurité et de clarté des débats. Ca s'est donc passé de cette manière pour ces hommes âgées entre 21 et 35 ans habitant Château-Gontier et ses alentours. A l'issue de 72 heures de garde à vue, le Procureur de la République a proposé une sanction pénale en fonction de leur implication dans le trafic. Et tous ont accepté.

L'affaire pourrait rebondir

Entre 1 mois et 1 an de prison ferme pour 6 d'entre eux. Ils ont été incarcérés dans la foulée à Laval, Angers, Rennes et Le Mans. Des peines avec sursis pour les autres. Dans cette affaire, un mineur a également été interpellé. C'est le tribunal pour enfants qui s'occupe de son cas. En début de semaine, à Château-Gontier, la gendarmerie avait démantelé ce réseau qui alimentait le sud Mayenne et les départements limitrophes en héroïne et cannabis. Plus de 3 kilos de drogue avaient été saisis. Une affaire qui pourrait connaitre d'autres développements prochainement puisque les investigations se poursuivent.