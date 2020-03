De la prison ferme pour avoir agressé une octogénaire et sa fille le soir de la Saint-Sylvestre à Valras-plage

Quatre ans et demi et trois ans de prison ferme pour un couple originaire des Pyrénées-Orientales, auteur d’un vol avec violences et séquestration commis le soir de la Saint-Sylvestre à Valras-Plage (Hérault). Ils s'en étaient pris à une mère et sa fille âgées de 88 et 62 ans.

Les faits remontent au soir de la Saint-Sylvestre à Valras-plage. Les victimes : une mère et sa fille, âgées respectivement de 88 et 62 ans. Un couple a été jugé coupable de vol avec violences et séquestration à leur encontre par le tribunal correctionnel de Béziers, le 18 mars. La femme de 33 ans a écopé de cinq ans d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, l'homme de 43 ans a été condamné à quatre ans de prison dont un an avec sursis. Pour respecter les mesures de confinement, ils ont été jugés à huis clos et au moyen de la visioconférence, depuis leur lieu de détention.

Agressées alors qu'elles préparaient le réveillon

Après vingt jours d'enquête, le couple, habitant Rivesaltes et Bompas, avait été interpellé dans les Pyrénées-Orientales, leur département d'origine. Il se trouve que la femme n'est autre que la belle-fille de la plus jeune des victimes.

Le soir de la Saint-Sylvestre, la mère, qui se déplace à l'aide d'un déambulateur, et sa fille étaient en train de préparer le réveillon lorsqu'un homme frappe à l'entrée, prétextant un sondage. À peine la porte ouverte, cet homme et une femme, les visages dissimulés, s'engouffrent dans le logement. Lui, pousse la sexagénaire et la fait tomber au sol. Ensuite, il ligote les deux femmes dos à dos sur le canapé avec du scotch. Le couple quittera les lieux avec un sac à main, deux cartes bleues, divers papiers d’identité, de l'argent et un paquet de cigarettes...