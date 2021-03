De la prison ferme pour avoir volé une passagère d'une voiture accidentée à Bordeaux

Le 25 octobre dernier, un homme de 38 ans avait profité de la pagaille autour d'un accident de voiture à Bordeaux, pour dérober la carte bleue de l'une des victimes. Cet habitant de Villenave d'Ornon comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. La procureure a décrit un vol commis de la façon "la plus vile possible" rapporte le quotidien Sud-Ouest. A la barre, l'accusé a reconnu le vol mais a expliqué qu'il s'était "approché au départ pour débrancher les cosses de la voiture, parce que ça fumait et que c'était dangereux. Et qu'il ne sait pas pourquoi il a fait le reste, qu'il était drogué". L'homme affichait déjà 39 condamnations à son casier judiciaire et était déjà en prison à Mont-de-Marsan.

