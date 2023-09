De la prison ferme pour celle qui pratiquait des injections illégales de botox

Le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné deux femmes à de la prison ferme et du sursis pour des centaines d'injections illégales de botox et d'acide hyaluronique. L'aînée, âgée de 25 ans, se présentait sous le nom de Dr Lougayne sur les réseaux sociaux. Elle a été condamnée ce mercredi soir à quatre ans de prison dont un an ferme pour "mise en danger de la vie d'autrui" notamment. Le tribunal a demandé son maintien en détention, estimant qu'il n'y avait "pas assez de réflexion par rapport à la gravité des faits". La plus jeune des prévenues, qui l'assistait, a été condamnée à deux ans de prison avec sursis.

A l'audience, les deux jeunes femmes ont été confrontées à leurs victimes, une trentaine de personnes qui se sont constituées partie civile. Leurs séquelles sont visibles : paupières tombantes, tâches sur les lèvres ou encore bouche partiellement paralysée. "J'étais intéressée par embellir la femme, a témoigné celle qui se faisait appeler Dr Lougayne, c'était ma passion. Je ne mesurais par la gravité de la chose". Elle a reconnu plus de 600 clients entre janvier 2021 et juillet 2023. Les produits utilisés présentaient un taux de bactérie jusqu'à 50 fois supérieur au taux maximum autorisé a rappelé le tribunal.