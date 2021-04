De la prison ferme pour la séquestration du comité de quartier des Hauts de Massane à Montpellier

Le 2 mars dernier, six bénévoles du comité de quartier des Hauts de Massane à Montpellier étaient retenus en otage dans leur local au rez de chaussée de la résidence du lac. Plusieurs individus très menaçants, certains encagoulés ou masqués avaient tenté de les intimider en plein réunion. La présence de ces bénévoles les dérangeaient manifestement dans leur trafic de drogue.

L'intervention de la police avait permis de libérer les membres du comité de quartier, mais seulement deux des agresseurs avaient pu être interpellés.

Deux hommes qui étaient jugés ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Montpellier.

Le plus âgé, 24 ans, déjà condamné à 13 reprises pour des violences, des vols, extorsion, il a déjà passé près de 5 ans derrière les barreaux. A l'audience, il affirme qu'il n'a rien à voir avec cette séquestration, il reconnaît tout juste être passé en scooter et avoir fumé un joint. Les policiers ont bien saisi une cagoule noire sur lui, mais son avocat affirme qu'il était à 200 m des lieux de l'agression et parle d'une enquête bâclée. Il est condamné à 3 ans et deux mois de prison ferme.

Le second, un jeune de Grabel âgé de 20 ans dont la grand-mère vit dans le quartier nie lui aussi tout participation à ces violences. Il était juste venir prendre le petit-déjeuner avec sa grand-mère comme tous les jours. Son casier judiciaire été vierge. Il écope d'un an de prison ferme et reste donc lui aussi en prison.

Tous les deux ont interdiction de revenir dans le quartier pendant 5 ans. Les autres agresseurs n'ont pas été retrouvés.