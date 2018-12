De la prison ferme pour les deux anciens responsables d’un foyer d’enfants dans les Bauges (Savoie)

Jarsy, France

Les anciens responsables d’un foyer d’enfants dans les Bauges sont condamnés ce vendredi à des peines de prison par le tribunal correctionnel de Chambéry.

Ils ont été jugés le mois dernier pour des faits de violence notamment à l’encontre d’enfants handicapés ou en grande difficulté sociale. Le tribunal vient de rendre sa décision.

L’ancien président du foyer et la directrice de l’époque écope d’un an de prison ferme et d’un an avec sursis. Ils ont l'interdiction d'exercer une profession en contact avec des mineurs pendant une durée de dix ans. Un éducateur, lui, est condamné à 8 mois avec sursis.

Ils ont dix jours pour faire appel.

Les faits se sont déroulés entre 2012 et 2015. Le foyer le Sapin de Jarsy a été fermé depuis.