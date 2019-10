De la prison ferme pour les auteurs d'une série de casses et cambriolages en Drôme-Ardèche

Ils avaient participé à des casses spectaculaires contre des magasins d'optique et de bricolage en Drôme-Ardèche. Deux hommes de 27 et 43 ans condamnés au tribunal de Valence. En 2018, ils s'en étaient pris à des commerces de Saint-Sorlin-en-Valloire, Bourg-lès-Valence, Saulce-sur-Rhône et Annonay.

Valence, France

C'est un gang de trois personnes qui a commis les casses et cambriolages l'an dernier, mais ce mardi après-midi, un seul s'est déplacé pour en répondre devant le tribunal. Le second a été jugé par défaut en son absence. Pour le troisième, l'affaire sera examinée le 18 novembre prochain.

A la barre, George, 43 ans, raconte : " je suis accro aux jeux". Il dit aussi qu'il a emprunté de l'argent à un autre quadragénaire, Karim, et est tombé dans un cercle vicieux. "Karim mettait la pression pour que je rembourse ma dette, il passait tous les jours chez moi".

4 commerces visés en 6 mois

Georges se retrouve embarqué dans des casses avec un troisième malfaiteur, plus jeune âgé de 27 ans. Chacun est plus ou moins impliqué dans chacun des faits mais on les retrouve sur le cambriolage du Brico-Dépôt de Saulce-sur-Rhône une nuit de janvier 2018. Ils passent par le toit et emportent pour 20 000 euros d'outillage. Fin avril, ils défoncent la vitrine d'Optic 2000 à Saint-Sorlin-en-Valloire avec une voiture volée à un particulier et repartent avec des dizaines de lunettes de soleil en abandonnant le véhicule, moteur tournant, sur place.

Puis ils cambriolent la boutique Afflelou de Bourg-les-Valence quatre jours plus tard, et le salon de coiffure l'Aiguille à Annonay dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Là, ils ne trouvent que tondeuses et ciseaux professionnels dans les coffres-forts.

Prison ferme et mandat d'arrêt

George, l'accro au jeu, est condamné à trois ans de prison dont un an et demi de prison ferme. Une peine aménageable, il n'a pas été placé derrière les barreaux.

Son complice de 27 ans, absent, écope de 4 ans de prison ferme et un mandat d’arrêt est prononcé contre lui.

Karim, qui apparaît comme le donneur d'ordre de cette affaire, ne sera jugé que le mois prochain.