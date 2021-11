De la prison ferme pour les voleurs de tronçonneuses en série

Le tribunal correctionnel de Bergerac a jugé trois hommes ce mardi 2 novembre pour association de malfaiteurs et vols avec ruse. Ils sont jugés pour une série de vols de tronçonneuses ou encore de marteaux piqueurs. Les prévenus sont de nationalité roumaine. Les deux hommes présents à l'audience sont condamnés à trois ans de prison avec interdiction définitive de revenir en France. Le troisième homme, en fuite, est condamné à deux ans et demi de prison et un mandat d'arrêt a été délivré contre lui.

Ils ont été jugés pour dix cambriolages commis entre juillet 2019 et mars 2020 dans des magasins spécialisés dans six départements différents : la Dordogne, le Lot, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Morbihan. A chaque fois, ils repéraient les magasins pendant la journée dans le cadre de leur travail dans le secteur de l'isolation. Ils revenaient la nuit, avec des gants et des cagoules. Ils ont emporté des dizaines de machines, tronçonneuses, élagueuses, taille-haie, marteaux-piqueurs ou encore des scies.

Le matériel dérobé était ensuite revendu dans des camps de Roumains en France ou bien en Roumanie.

Le procureur a requis quatre ans de prison et l'interdiction définitive de territoire.